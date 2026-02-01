r e v i e w s

« Flying Colours. Dialogue avec les collections du Minneapolis Institute of Art » et « Frank Stella. Minimal / Maximal »

musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, du 27 juin 2026 au 3 janvier 2027.

Les deux expositions qui composent la saison nord-américaine du MAMC+ de Saint-Étienne s’attachent l’une comme l’autre à produire des trajectoires et des résonances entre les collections du musée et celles de différentes institutions françaises ou états-uniennes pour célébrer les 250 ans d’indépendance des États-Unis. Si l’un des enjeux est de mettre en lumière le fonds d’artistes, notamment issus de la côte est, acquis très tôt par les collections du musée, il s’agit également de faire émerger des filiations inédites entre des pratiques artistiques, de l’après-guerre à nos jours, comme dans le parcours de Frank Stella, l’un de ses plus emblématiques représentants. Traçant un sillage à travers ces différents mouvements qui ont influencé la scène artistique internationale pendant plusieurs décennies, ces expositions corollaires proposent une relecture de l’histoire de l’art états-unienne qui, selon le jugement du critique et théoricien Clément Greenberg, « n’avait apporté aucune contribution au courant majeur de la peinture ou de la sculpture1 » avant l’avènement de l’expressionnisme abstrait.



Vue de l’exposition « Frank Stella. Minimal / Maximal », MAMC+, 2026. Photo : Marc Domage / MAMC+

Flying Colours

« Flying Colours » fait référence à un projet réalisé en 1973 par Alexander Calder – alors immigré en France – invité par la compagnie aérienne Braniff International Airways à repeindre entièrement la surface d’un Boeing destiné à voler au-dessus de l’Amérique latine. Le titre de l’exposition évoque des circulations transatlantiques, de même qu’il renvoie à la manière dont la scène états-unienne a peu à peu décentré l’attraction de Paris vers New York.

L’exposition s’ouvre sur la série d’herbiers réalisés par Cy Twombly lors de ses premiers séjours en Italie en compagnie de Robert Rauschenberg. Cet ensemble d’œuvres – qui mêlent des annotations fragmentaires symptomatiques de sa pratique et des échantillons de plantes – présente ici le travail d’un artiste ayant suivi l’enseignement du Black Mountain College. Fondé en 1933 par John Andrew Rice – qui souhaitait initier un modèle d’éducation explorative et expérimentale –, l’établissement se tient en marge du système universitaire académique traditionnel. Cette institution, formatrice pour de nombreux artistes à l’origine des principaux courants de l’art états-unien de la seconde moitié du xxe siècle, réunissait également un réseau de professeurs ici exposés aux côtés de leurs disciples. Une peinture d’Elaine de Kooning, figure pionnière de l’expressionnisme abstrait, côtoie ainsi les collages industriels de Robert Motherwell, dans un jeu d’échos pensé entre les prêts du Minneapolis Institute of Art – en particulier son cabinet d’arts graphiques – et les toiles de la collection du MAMC+. Le rayonnement du Black Mountain College s’inscrit également dans le contexte de la fermeture du Bauhaus de Weimar, survenue en 1933 dans le contexte de la montée du nazisme. Situé en Caroline du Nord, près d’Asheville, le Black Mountain College offrait l’obtention de visas à des professeurs venus d’Europe et délivrait une pluralité d’enseignements, des pratiques musicales, théâtrales ou poétiques, de la danse, qui ont eu une influence déterminante sur plusieurs générations.

D’autres institutions majeures marquent également leur temps, comme le Federal Art Project qui encourage la production artistique dans l’espace public, ou encore la Washington Color School, à l’origine d’un mouvement pictural moins reconnu, qui participe néanmoins au développement du color-field painting. Guidé par la figure d’Helen Frankenthaler, ce mouvement se développe en parallèle de la scène de New York avec des artistes comme Morris Louis ou Kenneth Noland qui font le choix de s’établir à Washington, manifestant un désir de rupture avec l’expressionnisme abstrait. À ces mouvements picturaux qui marquent radicalement l’après-guerre viennent s’ajouter les mouvements minimalistes et post-minimalistes dont les principaux représentants figurent dans les collections du MAMC+ depuis ses débuts.

Revenant sur des moments caractéristiques de ces grands courants, l’exposition a pour particularité de présenter des œuvres inédites de ces deux collections avec une mise en avant d’artistes moins bien identifiés par le grand public, à l’image de la série Verifax Collages (1961-1976) réalisée par Wallace Berman. Héritier de la Beat Generation, l’artiste présente la réplique d’une même image de sa main manipulant un transistor, à laquelle il substitue, par une technique de transfert, des fragments de l’actualité états-unienne. Armes, alunissage, symboles religieux se démultiplient de manière sérielle dans une œuvre qui évoque aussi la contre-culture. Dans son prolongement direct, la salle consacrée à Robert Rauschenberg et à sa série de transferts d’images puisées dans les collections du MIA, laisse entrevoir son désir d’intégrer à sa pratique les échos de son époque. Ces œuvres prolongent directement la série Combines (1953-1964), à propos desquelles l’artiste déclarait : « J’étais bombardé par les téléviseurs et les magazines, par les rebuts, par l’excès du monde. […] Je me suis dit que si je pouvais peindre ou réaliser une œuvre honnête, elle devrait incorporer tous ces objets, qui étaient et sont une réalité. » En regard de cette série est présentée l’œuvre Acre (Carnal Clock) (1969), plus méconnue dans la pratique de Rauschenberg. Prenant la forme d’horloges symboliques, cette sculpture autoportante met en lumière des photographies intimes de proches de l’artiste. Douze fois, un système minuté vient révéler par un faisceau lumineux l’un des corps, saisi dans une forme de dévoilement radioscopique.



Vue de l’exposition « Frank Stella. Minimal / Maximal », MAMC+, 2026. Photo : Marc Domage / MAMC+

Cette traversée des avant-gardes américaines trouve son aboutissement dans la mise en lumière des prises de position de certains artistes en faveur de la défense des libertés et des droits humains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une fois de plus, la figure d’Alexander Calder est citée pour son engagement dans la résistance et la manière dont il procure des visas états-uniens à de nombreux artistes à partir de 1933. De la même manière, Philip Guston dépeint les amoncellements de chaussures, qui sont liés aux confiscations nazies, à une période marquée par un retour à la figuration dans sa pratique. À ces luttes viennent s’adjoindre celles d’artistes défenseurs de différentes communautés marginalisées tels que Lorna Simpson qui vient dénoncer et remettre en cause une pensée restrictive sur la race et le genre, à travers un montage photographique qui évoque une histoire « oblique », finalement impossible à narrer. Cette navigation à travers des décennies décisives pour la scène artistique mondiale présente des parallèles subtils, témoignant de ce qui fait la force de ces deux collections mises en miroir.

Minimal / Maximal

Cette première rétrospective exhaustive de Frank Stella en France, intitulée « Minimal / Maximal », revient sur le parcours de l’artiste au fil des différents mouvements qui jalonnent la seconde moitié du xxe siècle. Son titre fait à la fois référence à un processus cher à l’artiste qui avait l’habitude de produire des croquis préparatoires et des maquettes avant de les transposer à plus grande échelle, et à une œuvre d’une ampleur considérable, de ses premières toiles à dimension géométrique à ses réalisations architectoniques. Si Frank Stella a d’emblée rencontré la reconnaissance de ses pairs, en particulier avec l’exposition de sa série des Black Paintings (1958-1960) au MoMA à l’âge de 23 ans, il s’agit ici de revenir sur la genèse de sa pratique, mais également sur des zones d’ombre qui traversent sa carrière à travers la présentation de séries plus méconnues. Le commissaire de l’exposition, Alexandre Quoi, s’emploie ainsi à retracer le cheminement plastique et théorique de Frank Stella par la mise en dialogue de différentes œuvres de la collection du musée et du réseau de sociabilité qui a accompagné la carrière de l’artiste, en proie à un constant désir de renouvellement.



Philip Guston, The Street, 1970 et Prospects, 1977. Vue de l’exposition « Flying Colors », MAMC+, 2026. The Estate of Philip Guston.

Revenant dans un premier temps sur ses études à la Phillips Academy (Andover), l’exposition met en avant la redécouverte d’un fonds inédit résultant d’un don de l’artiste à cette école d’art dans laquelle il a fait ses armes. Frank Stella y noue des amitiés qui l’accompagnent par la suite lors de ses débuts sur la scène new-yorkaise. Le scrapbook que Carl André consacre à la pratique de l’artiste, comportant à la fois des chutes d’œuvres, des fragments d’écrits, des poèmes de Stella, de même que les séries photographiques réalisées par Hollis Frampton, témoignent tous deux de la fascination qu’il exerce sur ses deux acolytes. La série Le Monde secret de Frank Stella (1958-1962), qui participe à la construction du mythe autour de l’artiste, est accompagnée d’une seconde série réalisée par son ami, qui vient archiver le processus de création de ses premières productions emblématiques. Les Black Paintings sont montrées pour la première fois sur une invitation de Dorothy Miller lors de l’exposition « 16 Americans » au MoMA (1959-1960). Alors considéré comme précurseur de certains principes du minimalisme, l’artiste largement reconnu sur la scène artistique new-yorkaise fait le choix de se délester de principes picturaux qu’il a théorisés par l’amorce de sa série des Shaped Canvas (1967-1972). Ce mouvement de bascule se matérialise dans l’exposition par des références aux découpes précédemment élaborées par Ellsworth Kelly. Donald Judd décrit d’ailleurs cette rupture dans sa pratique au sein de ses écrits théoriques : « Les Shaped Paintings de Stella présentent plusieurs caractéristiques essentielles des œuvres en trois dimensions. […] La peinture n’est pas une image2. » Elles témoignent déjà d’une prédisposition de l’artiste pour un débordement du cadre.

La série des Polish Village (1970-1974)découle directement de ces premières expérimentations sur la déconstruction du cadre. Imprégné par des formes découvertes dans un ouvrage consacré aux synagogues polonaises et à leurs modules architecturaux, l’artiste compose des assemblages mêlant bois peint, carton, moquette, qu’il agence à travers un jeu de décrochement produisant une série d’ombres portées et de textures inédites dans sa pratique. Cette référence à ces monuments disparus pendant la Seconde Guerre mondiale est annonciatrice d’un recours au relief de plus en plus prégnant dans sa pratique qui tend à s’émanciper de la planitude généralement associée au médium pictural. L’un des aboutissements de ce processus est la série des Cones and Pillars (1984-1987), qui conjugue formes volumétriques et références directes à la bad painting, renouvelant l’appréciation de l’espace par une extension de la forme poussée à son extrémité. Ces agencements criards inaugurent une recherche autour de l’espace architectural, qui s’affirme progressivement jusqu’à la fin de sa carrière. À l’instar de l’un de ses mantras personnels « keep moving3 », qui vient souligner sa propension à perpétuellement repenser son répertoire formel et technique, le parcours conçu pour l’exposition donne à voir les ruptures qui traversent son œuvre et met en évidence les influences qui ont nourri cette recherche en acte.

Morris Louis (Morris Louis Bernstein, dit), Addition VI, 1959, résine acrylique sur toile.

Dans une nouvelle série graphique intitulée Moby-Dick Engravings (1990-1997), l’artiste semble synthétiser certains des modes opératoires initiés durant les décennies précédentes. Au sein de ces collages psychédéliques, il vient fusionner différentes matières et images sérigraphiées, à travers un langage visuel foisonnant et une profusion référentielle qui peuvent faire écho à des toiles de Kandinsky à la fin de sa carrière. La salle qui vient clore l’exposition est consacrée aux dernières décennies de la carrière de l’artiste durant lesquelles il expérimente les procédés de peinture digitale et d’impression 3D jusqu’à se familiariser avec les NFT dans les dernières années de sa vie. Par son habilité à toujours incorporer à son travail les innovations techniques de son époque, l’artiste ne cessera de développer des pièces qui témoignent également d’évolutions sociétales. Sa quête d’un art total trouve un prolongement dans ses projets architecturaux, à l’image d’une passerelle colorée et imaginée pour traverser la Seine qui ne verra jamais le jour. Cette proposition singulière demeurée à l’état d’ébauche témoigne d’une pratique en mouvement et d’une volonté de s’affranchir des frontières entre les médiums pour se projeter à plus grande échelle.

Clement Greenberg, « “American-Type” Painting », Partisan Review, vol. 22, no 2, printemps 1955, pp. 179-196, ici p. 195.

2 Donald Judd, « De quelques objets spécifiques » [1965], Artforum, vol. 4, no 10, juin 1965, p. 76.

3 Harry Bellet, « Chez les peintres : Frank Stella, l’invasion de l’espace », Le Monde, 1er août 1993.

Head image : vue de l’exposition « Frank Stella. Minimal / Maximal », MAMC+, 2026. Photo : Marc Domage / MAMC+