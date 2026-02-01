r e v i e w s

Éléonore False, Sœur de jour

CCCOD, Tours

Une « cosmique cosmétique1 » : c’est ce que déploie Éléonore False, de la collecte d’images à leur transposition en volumes, élaborant des continuums entre les règnes et les espèces, de l’infiniment petit à l’infiniment grand – avec, pour trait d’union, la peau et ses parures.

Soit une œuvre conçue comme une machine de transformations et de métamorphoses dont « Sœur de jour » permet de saisir les gestes et les opérations. En effet, réunissant des pièces des années 2010 à aujourd’hui, cette exposition récapitule les principales étapes de travail de l’artiste. Tout commence chez elle par la découpe de fragments d’images dans des livres d’histoire des arts et des sciences, mais aussi dans des manuels de couture et des magazines de mode, parfois préalablement photocopiés ou scannés. Formes et contre-formes sont ensuite réunies dans des pochettes transparentes de classeurs, composant des ensembles aléatoires, entre le bestiaire et l’herbier, le corps et les artefacts humains, que l’artiste agence et réagence au fil du temps. Ce qui apparaît là, à travers cette multitude d’images quasi abstraites, n’est autre que l’infinie productivité du vivant, ou la vie comme force de production de formes visibles, à la fois semblables et dissemblables, incessamment variables. Mais surtout, ce qui apparaît là, c’est un monde d’apparences irréductibles à tout fonctionnalisme. Et pour cause : comme l’explique le naturaliste Adolf Portmann, l’extraordinaire profusion de formes et de couleurs pour une même fonction invalide la réduction du vivant à tout finalisme, qu’il s’agisse de la conservation ou de la reproduction des espèces. À moins de définir un nouveau finalisme : le besoin, pour toute entité, d’apparaître dans sa singularité. Ainsi, dans une inversion surprenante, le métabolisme est ici au service des apparences, ou de ce que Portmann appelle la « présentation-de-soi2 ».

Eléonore False, False, vue de l’exposition Soeur de jour. CCCOD, mars 2026. Photo-Nicolas-Brasseur

De ce répertoire formel, Éléonore False extrait des parties pour créer des collages. Matrice de son travail en volume, ces photomontages sont montrés dans les galeries entourant l’espace central de l’exposition. Pétales, ailes de papillons, poils de chenilles, pelages de chats, écailles de serpents se mêlent à des vases, des pièces de tissus ou encore des fragments de corps. Autant de parures et d’ornements qui tendent à se confondre, comme s’ils glissaient les uns dans les autres. Tout se passe comme si les apparences suivaient une logique de camouflage, compris non pas comme stratégie de défense, mais comme vecteur « d’un devenir-imperceptible où l’on se fond dans le monde, où l’on fait monde3 ». Autrement dit, les surfaces visibles et leurs ornements (cosmétiques) s’inscrivent sur un même plan (cosmique), celui du devenir-monde comme champ de l’apparaître4. Précisément, c’est ce dont témoigne l’installation présentée dans l’espace central susmentionné. Au sol, une immense pièce de tissu beige reprend les motifs d’un plateau de montage de colliers de perles. Disposées sur lui, des Perles de terre (2024) rondes ou polyédriques, agencées en Bracelet ou Collier, sont agrandies de manière à évoquer des planètes et des constellations, traçant ainsi une ligne du cosmique à la cosmétique. Au-dessus d’elles, deux tapisseries (Metabolic #1 et Metabolic #2, 2025 et 2026) suspendues à la verticale mêlent dans leurs trames des motifs floraux et décoratifs à des fragments de corps humains et animaux, auxquelles répond une autre tapisserie, no division no cut (2016), placée au sol. Celle-ci montre la contre-forme, blanche, d’une main découpée dans un tissu aux motifs géométriques tout en dégradés de gris. Comme le titre de cette pièce l’indique, à rebours des classifications occidentales, un principe d’indivision est au principe du travail d’Éléonore False.

Eléonore False, vue de l’exposition Soeur de jour. CCCOD, mars 2026. Photo-Nicolas-Brasseur

Il en va ici d’une coappartenance au monde, toutes choses étant faites d’une même étoffe et participant d’un même élan vital. Une inséparation qui passe également par la vision, comprise comme mode du toucher, ce que suggèrent des mains en céramique (Sans titre (Yeux), 2014) feignant une paire d’yeux, placées dans l’une des galeries périphériques. C’est que notre intériorité est constituée par l’immersion de notre corps dans le monde visible. Cette réversibilité du visible ou, plutôt, cette « inhérence de celui qui voit à ce qu’il voit, de celui qui touche à ce qu’il touche, du sentant au senti5 » est particulièrement prégnante à l’arrière-scène de l’installation centrale. Derrière un long rideau de couleur ocre, aux plis sensuels comme une peau, nous sommes invités à tourner autour d’une sorte de ruban de Möbius : une sculpture plate et ondulée, en aluminium, sur laquelle est imprimé, recto verso, un fragment de visage de poupée, comme poudrée et maquillée (Ombres Roses Ombres (Stand Up Doll), 2024). Au-dessus d’elle, fixés au mur, deux autres visages de poupée se fondent l’un dans l’autre sur une plaque de métal en forme de goutte (Ombres Roses Ombres (La goutte), 2024). Leurs yeux, aveugles, semblent regarder à la fois partout et nulle part. Surfaces de projection, ils se font simultanément surfaces de contact, à même d’imprimer le dehors au-dedans. Quelque chose d’une condition féminine pointe ici, subordonnée à un regard anonyme et à ses attentes supposées, relatives justement à la « bonne » présentation-de-soi. Un conditionnement des apparences qu’Éléonore False fait saillir autant qu’elle les sublime en les inscrivant sur un plan cosmique – « des sphères célestes jusqu’aux plus petites perles de collier6 ».

Ces chaînes d’associations et de transpositions, d’une matérialité à une autre, se poursuivront cet autonome aux Tanneries, à Amilly, avec des œuvres présentées au CCCOD et de nouvelles productions. Doublure de « Sœur de jour », « Sœur de nuit » marquera le passage du conscient à l’inconscient, des correspondances diurnes aux hantologies nocturnes, des éclats du visible à leurs ombres portées. Un chatoiement mâtiné d’angoisse.

[1]. Bertrand Prévost, « Cosmique cosmétique. Pour une cosmologie de la parure », Images Re-vues, no 10, 2012 [http://journals.openedition.org/imagesrevues/2181 ; https://doi.org/10.4000/imagesrevues.2181].

2. Bertrand Prévost, « L’élégance animale. Esthétique et zoologie selon Adolf Portmann », Image Re-vues, no 6, 2009 [https://doi.org/10.4000/imagesrevues.379].

3. Bertrand Prévost, « Cosmique cosmétique. Pour une cosmologie de la parure », op. cit.

4. Ibid.

5. Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 2003.

6. Bertrand Prévost, « Cosmique cosmétique. Pour une cosmologie de la parure », op. cit.

Head image : Eléonore False,, vue de l’exposition Soeur de jour. CCCOD, mars 2026. Photo-Nicolas-Brasseur