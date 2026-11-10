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Perfect lives – Lili Reynaud Dewar

Perfect Lives — Lili Reynaud-Dewar and Schirn Kunsthalle Frankfurt_

Pour les 40 ans de la Schirn Kunsthalle Frankfurt, Lili Reynaud-Dewar livre un ouvrage qui mêle à l’histoire du centre d’art sa propre autobiographie. On connaissait déjà la propension de l’artiste à s’immiscer dans les institutions et à y imposer une mise en scène de son intimité — on se souviendra par exemple de ses films où elle danse nue dans les espaces d’exposition. Ici, c’est par le texte qu’elle le fait. Un médium qui occupe une place constante dans son œuvre (affiches, publications, revues).

Couverture (extrait) de l’ouvrage Perfect Lives, Lili Reynaud Dewar and Schirn Kunsthalle Frankfurt.

Balayant chaque année de 1976 à 2025, le récit est une immersion dans la vie d’une artiste et celle d’une institution culturelle. Comme les protagonistes d’une histoire, ils ont leurs hauts, leurs bas, entretiennent tout un tas de relations avec une grande variété de personnages. La carrière de Lili Reynaud-Dewar se transforme en une pièce d’archive que l’autrice traite sans utiliser le “je” mais le pronom “elle”, se dissociant du personnage de l’artiste dont elle raconte la vie. En miroir, elle reconstitue les grands événements qui ont marqué l’existence du Schirn et les équipes qui ont participé à sa renommée. La parole des témoins est introduite par des fragments d’interviews menées au cours de l’enquête, donnant au récit sa couleur documentaire. Se tissent ensemble des histoires institutionnelle et personnelle qui donnent à voir deux corps, produits d’une culture allemande pour l’un et française pour l’autre, en prise avec l’histoire politique, sociale de leur temps.

Inaugurée en 1986, la Schirn a fait l’objet de nombreux débats bien avant sa naissance. Le récit remonte donc le temps 10 ans plus tôt pour revenir sur le contexte dans lequel il est pensé, 1976 coïncidant avec les premiers mois après la naissance de l’artiste. À cette période, la municipalité de Francfort-sur-le-Main a fait l’acquisition de terrains pour endiguer la spéculation immobilière galopante et une trop rapide privatisation de la ville. Hilmar Hoffmann, chargé des affaires culturelles de la ville, prévoit d’y faire éclore un ensemble de musées, projet d’aménagement annonciateur de la Museumsufer ou la rive des musées. Le Schirn s’inscrit dans cette ambition mais également dans l’idéal de démocratisation culturelle qui anime Hilmar Hoffmann. De la même manière que le Schirn, Lili Reynaud-Dewar est d’abord le produit de ses parents, militants soixante-huitards qui fréquentent les milieux artistiques de La Rochelle. Et comme le Schirn, ses idéaux politiques devront parfois être revus à la baisse.

Installation de Barbara Kruger sur la façade du centre commercial Kaufhof, en conjonction avec l’exposition Shopping! A Century of Art and Consumer à la Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2002.

À mesure que le récit avance, les lecteur·ices voient les protagonistes grandir, traverser le cours de l’histoire — la politique culturelle menée par Jack Lang, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l’apparition et l’épidémie de VIH/sida, la crise financière des subprimes — et devenir partie prenante de l’art de leur époque. Après cinq décennies parcourues, l’ouvrage qui nous occupe se clôture sur la genèse du projet d’écriture de Lili Reynaud-Dewar à la Schirn. Ces destins parallèles, deux dimensions d’un même monde, se rejoignent à l’issue du récit, là où son début et sa fin se superposent.

De la critique institutionnelle

L’intérêt du récit réside dans l’examen des espoirs, des compromis et des ambitions déçues des deux personnages principaux et offre une perspective critique du fonctionnement de l’art contemporain et des acteur·ices qui y prennent part. Mis côte à côte, le parcours des protagonistes reflète également les tensions et les contradictions intrinsèques aux mondes de l’art. Tous deux tentent de défendre leurs idéaux, chacun·e à leur manière. Toutefois, la Schirn ne pourra pas résister aux généreux financements privés de Lehman Brothers ou Bank of America ni à la neutralisation de la portée critique de ses expositions que ces financements entraînent, fatalement. De son côté, Lili Reynaud-Dewar dont toute une partie de la pratique aborde les luttes sociales et les processus de minorisation, aura du mal à manifester son soutien au peuple palestinien dans son exposition personnelle au Palais de Tokyo organisée à l’automne 2023, forcée de constater la frilosité de l’institution.

Lili dansant dans l’exposition Bruno Gironcoli : One Body, Two, Souls, galerie Clearing, Bruxelles, été 2017

Insistant sur les limites auxquelles l’art et ses institutions font face, l’ouvrage pose à nouveau la question : est-il possible de faire de l’art un outil politique ? La démocratisation culturelle peut-elle se passer du capitalisme ?

Quelles que soient les réponses à ces interrogations, on pourrait voir dans la rédaction des mémoires entremêlées de l’artiste Lili Reynaud-Dewar et du centre d’art Schirn Kunsthalle Frankfurt une tentative d’historicisation de leurs existences respectives, stratégie que l’on sait efficace pour passer à la postérité.

Head image : couverture (extrait) de l’ouvrage Perfect Lives, Lili Reynaud Dewar and Schirn Kunsthalle Frankfurt.

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