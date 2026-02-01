r e v i e w s

Caroline Bachmann

Le lac et le soleil

KBCB (Kunsthaus Biel – Centre d’art Bienne), Bienne

Du 20 septembre au 29 novembre 2026

Par Sylvain Menétrey

Le KBCB présente cet automne trois expositions qui rassemblent une artiste dans la pleine maturité de son travail, la peintre suisse Caroline Bachmann, et deux curiosités historiques : les collages de la féministe allemande Sarah Schumann (1933-2019), et l’exposition « Los Four & Friends » qui revisite le travail d’un collectif chicanos de Los Angeles des années 1970-1980. Je me concentrerai ici sur la première citée, seule exposition dont le montage était achevé au moment de ma visite anticipée, en amont du vernissage.



Caroline Bachmann, An American Lake Soleil couché, 2026. Courtesy the artist, Galerie Gregor Staiger, Zurich/Milan, and Meyer Riegger. Photo : Oliver Roura

Bien qu’active depuis plus de trente ans, Caroline Bachmann ne bénéficie d’une visibilité internationale que récente, notamment grâce au soutien de ses galeries Meyer Riegger à Berlin et Gregor Staiger à Zurich. Sa peinture singulière s’inscrit dans un cadre de travail conceptuel tout en s’affichant au croisement du romantisme et de l’imagerie fantastique. Elle travaille en séries qui réinvestissent des genres essorés comme le portrait, le paysage, et même la peinture d’histoire. Une manière pour l’artiste de se libérer du poids du sujet pour se concentrer sur des états plus intérieurs. Comme tant d’autres avant elle, à commencer par Ferdinand Hodler, le lac Léman est devenu son sujet de prédilection. Elle en tire de rapides croquis depuis la fenêtre de sa chambre, qu’elle transforme patiemment en peintures à l’huile dans ses ateliers de Berlin et de Cully, un village lacustre proche de Lausanne. L’étendue de tant d’attention, les Anglo-Saxons et une poignée de Genevois cocardiers préfèrent la nommer « Lake Geneva » ou « lac de Genève ». Or, lors d’un séjour dans le Midwest états-unien, Bachmann a identifié sur une carte un Geneva Lake dans le Wisconsin. Sans repérage préalable, elle a organisé un voyage à l’automne 2024 pour réaliser une série de 27 œuvres – des petits formats carrés de 30 × 30 cm et de plus grands installés en triptyques de 80 × 80 cm au KBCB – autour de ce petit plan d’eau au nom familier.

Le jeu de mot toponymique aux échos duchampiens1 prend une tonalité plus grave lorsqu’on apprend que le lac portait le nom amérindien de Kishwauketoe, avant d’être rebaptisé par un fonctionnaire au xixe siècle en souvenir de sa ville natale de Geneva dans l’État de New York. Une violence symbolique qui retrouve toute sa vigueur avec la révision des noms de golfes, monts et lacs du continent nord-américain par l’impérialisme trumpien.

Au plaisir évident que suscitent les couleurs lumineuses de l’artiste, posées en aplats ou en dégradés, ses surfaces lisses, sans trace de pinceau visible, comme s’il s’agissait de peinture sur soie ou de création digitale, se mêle un sentiment de désorientation et d’inquiétude face à cet enchaînement de vues du lac au réductionnisme schématique, dénuées de figure humaine et d’habitation. Encadré par des bordures monochromes à la sinuosité organique, l’espace paysager constitué d’eau, paisible ou plus tumultueuse, de ciel, des différents astres et d’une monotone bande d’horizon, demeure anonyme, impossible à appréhender dans sa totalité. L’absence de continuum temporel ou spatial de l’accrochage offre la vision d’un panorama morcelé, d’une succession désordonnée de fenêtres ouvrant à une spiritualité sensuelle.



Caroline Bachmann, An American Lake Soleil petits nuages, 2026. Courtesy the artist, Galerie Gregor Staiger, Zurich/Milan, and Meyer Riegger. Photo : Oliver Roura

L’exposition active également une série de forces centripètes et centrifuges qui multiplient les va-et-vient entre le soi et le cosmos. Pendant son séjour dans le Wisconsin, Bachmann a déambulé sur le sentier communal qui suit le pourtour du lac pour le dessiner. Une circularité reconstituée à la façon des Nymphéas de Monet dans l’espace d’exposition par l’occupation des quatre murs de la plus vaste salle du musée. Sauf qu’à l’inverse du regard de l’artiste qui balayait la périphérie du lac, le nôtre se retrouve cerné – observé à son tour ? – par les peintures. Un banc en forme d’anneau orange rejoue ce double point de vue au centre de l’espace, en offrant deux types d’assises : soit tournée vers l’extérieur en immersion dans le panorama fragmenté, soit tournée vers l’intérieur, dans une position de retrait.

Ce tourbillon d’attraction et de répulsion traduit autant la dynamique de fascination et de rejet qu’on peut entretenir envers les États-Unis actuels que la relation spécifique de l’artiste à ce pays. L’originalité de la peinture de Bachmann tient en partie à sa découverte de la démarche picturale de peintres états-uniens du xixe siècle, comme Marsden Hartley, Albert Pinkham Ryder ou Louis Michel Eilshemius, qui ont cherché à exprimer un rapport transcendantal au paysage inspiré par la philosophie d’Emerson et de Thoreau tout en fondant une branche distincte – le régionalisme américain – de l’art moderne. En remontant la chaîne toponymique du Geneva Lake, l’artiste poursuit donc aussi les fondements de sa peinture. La surface insondable du lac ne résout pourtant aucune énigme ; comme un miroir, elle se contente de refléter des sensations changeantes.



Caroline Bachmann, An American Lake Dernier soleil, 2026.Courtesy the artist, Galerie Gregor Staiger, Zurich/Milan, and Meyer Riegger. Photo : Oliver Roura

Un texte sous forme de fragments de l’auteur Nicolas Garait-Leavenworth accompagne l’exposition. Cette collection de faits divers, d’épisodes violents et de références pop culturelles se rapportant au lac vient combler les non-dits des peintures sans pour autant en assécher leur part de mystère et d’ambiguïté. La dépopulation des rives trouve par exemple un écho dans l’éviction des tribus autochtones et engage dans une dialectique de la possession/dépossession. Le projet pictural de Bachmann restitue ce paysage spolié et privatisé à la jouissance de toustes, mais en fait aussi une terra nullius, susceptible d’être recolonisée par le regard.

[1]. Caroline Bachmann est obnubilée par l’inventeur du ready-made depuis qu’elle a découvert avec son compagnon décédé Stefan Banz que la chute d’eau d’Étant donnés coulait à proximité de Cully. Le couple a organisé un symposium avec la Philadelphia Art Museum dans le village en 2009 et fondé la Kunsthalle Marcel Duchamp (KMD), un espace d’art miniature dans une boîte placée devant sa maison.

Head image : Vue de l’exposition / Exhibition view Caroline Bachmann, « Le lac et le soleil », Ausstellungsansicht KBCB 2026. Photo : Lea Kunz