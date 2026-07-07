Hisae Ikenaga

Anatomies of Use

KIOSK, Gand

Du 4 avril au 7 juillet 2026

Au printemps, KIOSK présentait « Anatomies of Use » de Hisae Ikenaga (1977, Mexico City ; vit et travaille au Luxembourg), un ensemble inédit de sculptures en céramique et une nouvelle œuvre vidéo, conçue spécifiquement pour le lieu et en dialogue avec ce dernier. À la suite de l’exposition rétrospective que lui consacrait le Konschthal1 (Esch, Luxembourg) en 2024, « Anatomies of Use » propose un focus sur la dimension sculpturale de la pratique de cette artiste mexicaine d’origine japonaise, en prolongeant ses recherches menées depuis les années 2000 autour de la question des usages et de la transformation des objets.



Hanging Archaeological Manufacturing, 2026, vue de l’exposition à Kiosk © Isabelle Arthuis

Situé au cœur du campus du KASK & Conservatorium à Gand, KIOSK entretient un rapport étroit avec la communauté étudiante qui l’environne. Cette proximité constitue l’un des points de départ de la collaboration entre l’artiste et cet espace d’exposition singulier dans le paysage culturel belge qui, avant de devenir un lieu consacré à l’apprentissage de l’art, était un institut clinique et polyclinique. Conçu à la fin du xixe siècle par l’architecte Louis Cloquet (1849-1920), l’ensemble architectural abritait notamment deux théâtres anatomiques destinés à l’enseignement de la médecine. L’un d’eux a disparu lors de la transformation du site, il y a une quinzaine d’années – et a donné naissance à l’espace d’exposition actuel –, tandis que l’autre subsiste dans sa configuration d’origine. Le théâtre anatomique conservé présente une configuration quasi identique à celle de KIOSK, soit une même disposition circulaire dotée de nombreux points d’entrée de lumière. Cette parenté architecturale produit un effet de mise en abîme saisissant dans la pratique d’Ikenaga, où le passé du bâtiment agit comme une strate supplémentaire, un arrière-plan qui nourrit l’ensemble du projet. Sans nécessairement connaître l’histoire du lieu, le public perçoit la présence diffuse d’une architecture fantôme qui semble affleurer sous l’espace d’exposition.

Dès l’entrée, le film Soft Dissection, réalisé en collaboration avec la cinéaste Paula Onet, introduit cette réflexion. Diffusé en boucle sur un écran cathodique posé à même le sol, il met en scène un groupe d’étudiants découpant et observant avec attention divers spécimens indéterminés. Inspirée par l’histoire des sciences naturelles et par les pratiques de dessin d’observation qui précédaient l’usage généralisé de la photographie, Ikenaga imagine une forme de dissection spéculative qui s’inscrit à l’endroit même où des étudiants en médecine, autrefois, observaient des dissections anatomiques. Le film trouve son origine dans une série de formes extrudées réalisées par l’artiste, et qui lui sont apparues comme étrangement organiques. De là est née l’idée de créer de nouveaux corps, destinés à être manipulés par les étudiants du KASK. Traduits de manière relativement ritualisée à l’écran, les gestes de cette assemblée silencieuse oscillent entre protocole scientifique, performance et exercice académique pour, in fine, aboutir à la production de croquis d’observation qui seront soigneusement rangés dans un four à céramique. Ce geste inattendu déroute : ce ne sont plus les sculptures mais leurs représentations dessinées qui deviennent les objets à conserver, tels les témoins d’une opération dont la finalité même reste ambiguë.



Restes morcelés, vue de l’exposition à Kiosk © Isabelle Arthuis

Cette réflexion sur le corps et la fragmentation se poursuit avec la série intitulée Restes morcelés, initiée en 2024. Sur deux longues tables métalliques évoquant celles que l’on trouve généralement dans les laboratoires ou les établissements de restauration collective, réparties de part et d’autre du corridor, quelle que soit la direction empruntée, sont disposées diverses céramiques de couleur chair, qui ne se laissent nullement réduire à une seule interprétation. Les formes tubulaires et sinueuses rappellent celles des organes ou des viscères, et leur présence insiste sur la dimension résolument tactile de la pratique d’Ikenaga. Chaque élément paraît appartenir à une structure dont ne subsistent que certaines parties sur lesquelles on distingue, par endroits, les traces de modelage, les zones de pression et les fissures provoquées par les pliures de l’argile.

Le parcours se poursuit dans la rotonde, où plusieurs ensembles composent une véritable dramaturgie de l’objet. Au sol, trois imposantes céramiques émaillées sectionnées en leur centre, et emboîtées telles des poupées gigognes (Black Artichoke) évoquant tout à la fois des coupes de vases ou de légumes bulbeux, font face à trois semblants de pièces mécaniques (Industrial Ruins), évidées de leur fonction. Incomplètes, ces formes figées entretiennent un rapport ambigu avec l’architecture qui les entoure ; un sentiment qui se voit renforcé par l’installation suspendue, Hanging Archaeological Manufacturing qui, à première vue, se présente comme une impressionnante constellation de tessons de poteries anciennes rassemblés au sein d’une structure mobile dont le mouvement paraît avoir été interrompu. En y regardant de plus près, on constate que certaines surfaces révèlent les traces d’une fabrication récente. Entre vestige, artefact et prototype, les objets semblent donc contenir plusieurs temporalités. Ce faisant, l’artiste déplace nos systèmes de reconnaissance et nous place dans un état d’incertitude permanent où passé, présent et projection se confondent.



Vue de l’exposition à Kiosk © Isabelle Arthuis

Ce qui fait la force de cette exposition, c’est avant tout sa circularité qui accompagne la logique même du projet de l’artiste, fondée sur les déplacements, les correspondances et les transformations. Les œuvres d’Ikenaga entrent pleinement en résonance avec l’architecture et l’histoire de KIOSK, tandis que l’atmosphère sonore du bâtiment – due entre autres au rythme de vie de l’établissement universitaire – s’infiltre avec justesse dans l’expérience de visite.

1. https://www.konschthal.lu/fr/expos/hisae-ikenaga-phantom-limbs

Head image : Soft Dissection, vue de l’exposition à Kiosk © Isabelle Arthuis