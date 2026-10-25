Xie Lei à Rodez : le dernier souffle avant la fin

Le musée Denys-Puech (Rodez) présente une exposition monographique de l’artiste Xie Lei, la première depuis son obtention du prix Marcel-Duchamp, en octobre 2025. Si la peinture de l’artiste est reconnaissable entre cent – des figures phosphorescentes flottant dans des espaces liminaires –, les deux expositions récentes en proposent des orientations différentes. Là où la première, présentée au musée d’Art moderne de Paris (MAM)1, produisait un effet physique fort autour de l’idée de chute (Fall), celle à Rodez privilégie une narration linéaire, entre livre d’images et scène horizontale sur laquelle se jouerait une véritable tragédie.

Xie Lei, Vue de l’exposition Double au musée Denys Puech à Rodez.

L’élévation plutôt que la chute

Ce qui marque d’abord, c’est la symétrie parfaite de l’accrochage. L’exposition s’intitule « Double ». En cohérence, tout se joue en miroir. Au centre, une statue immaculée de Melpomène, muse de la tragédie, réalisée par René Iché en 1936, fait figure de gardienne du temple. Par son index discrètement pointé vers la droite, elle semble nous indiquer par où commencer notre visite. Et pourtant, on hésite. Car chacun des tableaux happe le regard par ses vibrations colorées. L’énergie bout de toutes parts. Au MAM, le visiteur ressentait une forme de lourdeur, un poids dans les jambes, tant le sujet de la chute s’imposait. Un abattement. Il en est autrement ici. Il suffit d’observer les premières œuvres de l’aile droite et leur traitement dynamique : la focale se porte sur la trachée (Attraction II), le nombril, si ce n’est le pubis (Attraction I), la poitrine (Dévotion), la bouche (Entrancing I, Idol I), soit autant de motifs symboliques renvoyant au souffle, à la respiration, à la vie. Et qu’en est-il quand cela n’est plus ? On laisse place à la mort et à la chute, bien sûr. L’exposition « Double » agit, en réalité, comme un préquel à Fall. Le dernier souffle avant la fin.

Et le traitement minutieux de la couleur, de la lumière et de la touche chargées par endroits, diffuses par d’autres, y produit un effet d’évaporation et d’échappée saisissant. Rien à voir, donc, avec la gravité lourde et descendante qui dominait dans sa proposition pour le prix Duchamp.

Il est des moments où l’intensité des expériences – le climax – nous arrache à nous-mêmes, dans le plaisir profond ou la souffrance extrême. C’est ce que peint Xie Lei : les corps semblent traversés par un mouvement de dessaisissement et d’abandon si grand qu’ils laissent l’âme s’échapper pour devenir gaz. Extase ou agonie, accomplissement ou effacement, bouche ouverte, sèche et sans salive, peau trempée : l’interprétation se joue dans la multiplicité.

Cette élévation n’est cependant pas seulement physique ou un simple geste pictural ; elle est aussi profondément spirituelle, nourrie de références à la religion, à la littérature, à l’histoire de l’art.

Xie Lei, Vue de l’exposition Double au musée Denys Puech à Rodez.

Le musée comme scène, la collection comme inspiration

Xie Lei aime puiser dans les œuvres du passé, de Goya à Velázquez. Pour le prix Duchamp, l’artiste avait trouvé l’inspiration dans La Chute des anges rebelles (1562) de Bruegel ou encore Le Saut dans le vide (1960) de Klein. Ici, la démarche est autre : l’artiste converse directement avec les œuvres de la collection et l’architecture de style Beaux-Arts du musée créé par le sculpteur Denys Puech en 1910.

Devant l’étreinte passionnelle et amoureuse – peinte sur un fond jaune braise, flamme ardente – représentée dans Double (2025), comment ne pas penser à l’Enfer de Dante, dont la figure est justement représentée par Victor-Constantin Delaigue (plâtre, 1907) ? Revient en mémoire le Chant XIV de la Divine Comédie : « Sur tout le sable, en une chute lente, pleuvaient de larges flocons de feu, comme la neige dans les Alpes un jour sans vent. » Neige des Alpes, qui pourrait, elle, se rapporter au tableau Double II, exposé de l’autre côté du musée, d’un bleu évanescent, grandiose. Une caresse sauvage dans un champ de fleurs, plus proche des Métamorphoses d’Ovide que de la Divine Comédie. Attraction III rappelle, quant à lui, le Christ et sa mère. Résistance allie scène macabre et idéalisation des corps, dans la logique de la belle mort, convoquant la Muse d’André Chénier (marbre, 1888) de Denys Puech, ou plus généralement le ravissement de Marie Madeleine. Le visiteur prendra plaisir à reconnaître des motifs et des inspirations, qu’ils se nichent dans l’inclinaison d’une tête, le drapé d’un voile ou l’entrelacement des êtres, ou à imaginer d’autres histoires. Ce qui frappait au MAM, on l’a dit, c’était la capacité de l’artiste à faire chuter le visiteur au même titre que ses figures. La présence des bancs invitait à s’abandonner à ce mouvement et à méditer. À Rodez, nul banc, mais du vide, pour circuler, à escient. Devant nous, un récit se déploie, sur un plan horizontal, comme une scène de théâtre. La structure du lieu, en trois plateaux, s’y prête bien.Les petits et grands tableaux, les tons froids et chauds, fonctionnent comme les chapitres d’un livre, la bobine d’un film, une pellicule photographique. Peut-être aurait-il fallu casser, par surprise, ce rythme, y mettre du volume, pour une approche toujours plus sensible et sensuelle de sa peinture. Mais, finalement, c’est le détour par le musée Fenaille, où deux peintures de Xie Lei sont exposées, qui introduit cette rupture inattendue.

« Double » révèle véritablement une autre facette de la peinture de Xie Lei. Toujours aussi reconnaissable, sa peinture ne cherche ici plus à renverser le spectateur, mais à le conduire, image après image, dans une traversée à la fois mystique et mythologique. Deux mises en scène du regard. Reste à inventer celle qui tiendra ensemble le choc et le récit.

« Prix Marcel Duchamp 2025 », musée d’Art moderne, Paris, du 26 septembre 2025 au 22 février 2026



Xie Lei, Double

12 juin – 25 octobre 2026

Musée Denys-Puech, Rodez

Commissariat : Carole Bouzid





Head image : Xie Lei, Double © Pauline Assathiany. Courtesy Semiose, Paris



