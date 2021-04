Jean Dupuy (1925-2021)

Le 4 avril dernier, un grand artiste nous a quittés. Né en 1925 dans l’Allier, Jean Dupuy se forme à l’école des Beaux-Arts de Paris dans la section architecture, puis se tourne très vite vers la peinture. Dans les années 1950, il se rapproche de l’abstraction lyrique, et côtoie Georges Mathieu et Jean Degottex. Dans un entretien avec Éric Mangion, il déclare : « C’est en Espagne (1957) que j’ai fait mes premières expériences réussies de peinture gestuelle. Sur de grandes feuilles blanches posées par terre, j’ai projeté spontanément des giclées de traits et de taches que j’ai laissées telles quelles. Ce fut une ouverture, une sensation de fraîcheur, une révélation1 ». Il s’agit bien d’une peinture « gestuelle » : « Autant le geste chez Mathieu est un moyen de peindre, autant il est chez Dupuy sa finalité rendue visible dans la peinture2 ». Dupuy répète le même geste jusqu’à la lassitude et l’épuisement. En 1967, il agrandit mécaniquement une peinture gestuelle de format A4 et la reproduit dans ses moindres détails sur une toile de 250 x 140 cm, définissant ce geste comme un « trompe-l’œil » : « En faisant un tel trompe-l’œil, je me suis renié en effaçant huit années de peinture gestuelle3 ». Le trompe-l’œil devient chez Dupuy une pratique qui l’accompagne tout au long de sa trajectoire.

Portrait de Jean Dupuy, v. 1988. © ADAGP, Paris. Photo Wilfrid Rouff.

En 1967, il détruit la grande majorité de ses toiles puis s’installe à New York : « Je suis parti en septembre à New York, après avoir jeté dans la Seine, au pont de Grenelle, la plus grande partie de mes peintures4 ». Dès lors, il se consacre à des œuvres et à des dispositifs techniques. Ainsi, il crée en 1968 son Cone Pyramid (Heart Beats Dust), à savoir, une sculpture de poussière animée par les battements de cœur du spectateur. Inspiré par le rai de lumière d’un projecteur dans une salle de cinéma, le dispositif est constitué d’un haut-parleur, placé sous un carré de caoutchouc et relié à un stéthoscope électronique. Les pulsations cardiaques du spectateur servent de moteur à la machine. Amplifiées par le système électro-acoustique, elles font vibrer la membrane de caoutchouc. Elles propulsent ainsi dans l’air la poussière, qui produit, par un effet d’optique, une forme circulaire au sommet et pyramidale à la base5. Expérience participative, l’œuvre permet au visiteur de se percevoir lui-même « vivant ». En 1969, Ileana Sonnabend achète une version du Cône Pyramide et invite Jean Dupuy à rejoindre la galerie qu’elle dirige, dans laquelle il restera jusqu’en 1973. Grâce à cette œuvre, il gagne le premier prix d’un concours lancé par Experiments in Art and Technology, organisme que dirigent Robert Rauschenberg et Billy Klüver. En 1968, l’œuvre est montrée en parallèle au MoMA au sein de l’exposition « The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age » ; initiée par Pontus Hulten, et au Brooklyn Museum, dans l’exposition « Some More Beginnings ». Le titre de cette dernière fait écho à la position dans laquelle se trouve Jean Dupuy à ce moment précis.

Durant ces années, l’artiste s’engage dans une pratique technologique et prend part au programme « A&T » (Art & Technology). Il bénéficie du soutien d’Ilena Sonnabend, malgré l’aspect peu commercial de ses œuvres. Il s’agit pour lui de révéler, par des moyens complexes, des éléments d’ordinaire imperceptibles ou invisibles. Ainsi, il produit des situations sensibles animées par les visiteurs, qui provoquent le plus souvent un effet de surprise. On compte parmi les influences de Dupuy la lecture de Jules Verne (lorsqu’il était enfant) et les instruments de médecine de son grand-père médecin dans le Puy-de-Dôme : stéthoscopes, appareils de radiographie, microscopes… Sa découverte enfantine des appareils optiques le poursuit toute sa vie. Ainsi sa pratique s’apparente-t-elle à celle d’un chercheur de laboratoire, émerveillé par le résultat de ses expériences.

Jean Dupuy, Cone pyramid (Heart beats dust), 1968, Stéthoscope, projecteur, pigment rouge, amplificateur, bois, verre, 163 x 43,5 x 48 cm. Collection Frac Bourgogne © ADAGP, Paris. Photo Tee Lustica.

En 1969, Maurice Tuchman l’invite à participer à une exposition au sein du programme « Art & Technology » au County Museum de Los Angeles. Chaque artiste doit y présenter une œuvre fabriquée par une industrie. Dupuy initie alors une collaboration avec Cummins Engine Company, une industrie américaine de moteurs diesel. L’artiste cherche à rendre visibles, dans un moteur en état de marche, les quatre éléments naturels : le feu, la terre, l’eau et l’air. Pour voir l’eau circuler, il installe des durites transparentes. Un ventilateur sert à rendre l’air perceptible tandis que le feu dans la chambre à combustion est visible au travers d’un miroir placé à l’extérieur. Enfin, à la sortie du tuyau d’échappement, un dispositif permet de voir les débris noirs des gaz brûlés et toxiques, qui, pour l’artiste, représentent la terre. Pour avoir ainsi exhibé les effets polluants du fuel, l’œuvre fit scandale. L’entreprise procéda à une rupture de contrat tandis que l’œuvre, intitulée FEWAFUEL (1970), fut retirée de l’exposition après son ouverture.

En 1972, Jean Dupuy offre la possibilité de voir sa propre oreille grossie sept fois avec un dispositif qu’il intitule Ear. L’artiste fait installer une cabine ouverte dans laquelle le visiteur est invité à s’assoir. Un système optique relié à des fibres de verre et à un otoscope permet d’y voir l’intérieur de ses propres oreilles. Dans la cabine, les instructions de l’artiste indiquent : « Asseyez-vous. Nettoyez le tube de l’otoscope avec le coton et l’alcool et enfilez-le avec précaution dans votre oreille gauche. Dans cette position, votre visage fait face à un tube en caoutchouc au bout duquel se trouve une lentille. Vous n’avez plus qu’à coller votre œil dessus (…)6 ». Avec malice, Jean Dupuy s’intéresse à la littéralité du réel. Emmanuelle Lequeux rappelle l’adage de l’artiste : « Ce qui est sérieusement léger peut être profondément spirituel7 ». Avec Aero Air (1972), ce dernier met en place un disque dont les sillons sont muets. Les écouteurs qu’il installe permettent d’entendre la poussière de l’air attirée sur lesdits sillons par les mouvements du disque et par un effet électrostatique du vinyle. En 1983, il réitère l’expérience (Aero Air #3) avec six disques muets placés dans une boîte en bois éclairée par un projecteur. Au travers d’un petit trou, le spectateur peut voir l’amas de poussière contenu dans l’habitacle, que deux ventilateurs maintiennent en suspension. La même année, Jean Dupuy réalise Art performances/Minute dans la Galerie Médicis du musée du Louvre. Le 16 octobre 1978, trente-neuf artistes se présentent au Louvre pour se livrer à différentes performances. L’action est rendue possible grâce à l’appui de Pontus Hulten, alors directeur du Centre Pompidou. Comme l’affirme Dupuy lui-même : « Le Louvre est devenu cet après-midi-là, un musée vivant8 ». La manifestation a duré quatre-vingt-dix minutes, et fut interrompue à cause de fumigènes posés par des étudiants dans la Galerie Médicis.

Jean Dupuy, Here, 1988, Acrylique sur toile libre, 232,5 x 159,5 cm © ADAGP, Paris. Photo Nicolas Calluaud, courtesy galerie Loevenbruck, Paris

En 1973, Jean Dupuy réalise sa première anagramme : « American Venus Unique Red » devient « Univers ardu en mécanique ». Cette pratique ne cessera de l’obséder, notamment à partir de 1979. L’année 1973 est aussi celle de sa première performance collective organisée dans son loft new-yorkais. Dupuy invite trente-quatre artistes à participer à une exposition éphémère où rien n’est à vendre et où les œuvres sont anonymes. Y participent des figures telles que Gordon Matta-Clark, Nam June Paik, ou encore Charlotte Moorman. En 1974, sur une invitation de The Kitchen, il réalise une soirée « Soup & Tart ». La présence de deux grandes cuisinières dans ce centre d’art aurait donné son nom au lieu, « The Kitchen ». La soirée consiste en un grand dîner ponctué d’interventions d’artistes, à savoir, des performances courtes de deux minutes réalisées à tour de rôle. Parce qu’il fait appel à la participation active du spectateur, Dupuy serait considéré comme un artiste « relationnel », selon la notion développée par Nicolas Bourriaud d’« esthétique relationnelle9 ». En 1976, Three Evenings on A Revolving Stage met en scène dix-huit artistes invités à réaliser des performances n’excédant pas cinq minutes, sur ou autour d’une petite scène circulaire tournante. La même année, Jean Dupuy organise une manifestation intitulée Grommets #4. Les artistes sont cette fois placés dans des cabines aménagées derrière de grandes toiles tendues. Ils activent des performances uniquement visibles à travers des œillets (en anglais : « grommets »), durant plus d’une heure et demie. En hommage à Étant donnés 1° La chute d’eau, 2° Le gaz d’éclairage (1946-1966) de Marcel Duchamp, le spectateur devient « voyeur ». L’expérience est réitérée cinq fois entre 1976 et 1980, et la galerie de l’artiste elle-même adopte le nom de « grommet », devenant le « Grommet Studio ».

À partir de 1979, Dupuy intensifie sa pratique de l’anagramme qu’il enrichit d’un système de couleurs : « En 1979, j’ai inventé un système d’écriture, basé sur un choix de mots qui représentaient des couleurs, pour résoudre des équations de lettres : des anagrammes. Ainsi je revenais à la couleur, après avoir arrêté de peindre en 1966 » (Dupuy, 2006). « Alchimiste des mots10 », Dupuy adopte le verbe comme « matière première11 ». Depuis le début des années 1980, Jean Dupuy publie une trentaine de livres d’artistes conçus comme le prolongement direct de son œuvre. Il y intègre des anagrammes musicales, selon la gamme de notes anglo-saxonnes : C (Do), D (Ré), E (Mi), F (Fa), G (Sol), A (La), B (Si). On peut évoquer, à propos du travail de Dupuy, un « minimalisme musical », qui doit pourtant être distingué de « l’art minimal » tel qu’il apparaît au cours des années 1960 dans les arts plastiques. En 1984, il s’installe à Pierrefeu, dans la région de Nice, et se consacre exclusivement à la production d’anagrammes. En 1987, il publie Ypudu Anagrammiste, un livre d’artiste de quatre-vingt-cinq mille caractères et de cent-quatre-vingt-neuf pages. Comme on l’a deviné, « Ypudu » est l’anagramme de « Dupuy ». Ce livre met à l’honneur un personnage nommé Léon, dont l’artiste fait le portrait ; il évoque sa famille, ses amis ainsi qu’un personnage qui bégaie… En 1987, Rouge Vert devient Trou Verge : « Le vert et le rouge sont trou et verge et s’engloutissent l’un l’autre12 ». Jean Dupuy orchestre des jeux de lettres « à la limite de l’acrobatie verbale13 ». Il se saisit d’une « impulsion poétique en mouvement14 » afin de « cuisiner le langage15 ». Dès lors, le spectateur n’est autre qu’un « décrypteur », amené à déceler des trouvailles poétiques.

Jean Dupuy, Ici, 1994, Pierres et gouache sur carton contrecollé sur bois, 8 x 10 x 2 cm © ADAGP, Paris. Photo Brasille-Petrova, courtesy Loevenbruck, Paris.

À la fin des années 1970, Jean Dupuy abandonne progressivement l’organisation de performances pour se tourner à nouveau vers la production d’objets, tout en poursuivant ses anagrammes. Lazy Susan (1979) est une sculpture constituée d’une petite scène circulaire en bois suspendue à deux échelles fixées l’une à l’autre. Montée sur un système de roulement à billes qu’on appelle en anglais américain « lazy susan », la scène circulaire est rotative. La roue encore mobile est bloquée par l’artiste. Il constate pourtant que celle-ci continue de tourner car elle suit la rotation de la Terre. L’artiste évoque au sujet de cette œuvre une « sculpture paresseuse » et l’intitule, en jouant sur les mots, « Lazy Susan ». En parallèle, au début des années 1980, il réalise des petites sculptures avec des galets qu’il ramasse lors de ses promenades. C’est en 1981, à Carnac, qu’il inaugure cette pratique qu’il poursuit jusque dans les années 1990. À partir des années 1980 il participe à de grandes expositions Fluxus, notamment au musée de Wiesbaden en 1982. En outre, il se fait connaître au travers d’objets et de dispositifs insolites, qui relèvent le plus souvent de jeux d’esprit incarnés dans des mécanismes optiques. Réalisée pour une exposition au Japon (à Nagoya), Table à saluer (1992) invite le spectateur à se courber comme le font les Japonais pour se saluer, mais ici pour découvrir, via un agencement optique, le haut de son crâne.

Les années 2000 sont l’occasion pour Dupuy de réaliser de nouveaux dispositifs insolites et empreints de malice. Carrousel (2000) consiste ainsi en une installation constituée de trois plateaux qui tournent lentement. Sur ces plateaux, des plaques de carton figurent des animaux dont la tête est constituée d’une petite pierre. En 2006, il réalise L’anacycle, un vélo à deux guidons, deux selles, deux pédaliers, deux freins et deux sonnettes. Il faut ici préciser qu’un « anacyclique » est un mot ou un groupe de mots qui conserve son sens lorsqu’on le lit de droite à gauche. Le vélo de Dupuy n’est autre qu’un anacyclique en trois dimensions, enrichi d’un jeu de mots. En 2008, Jean Dupuy crée son Horloge musicale (JOA), à savoir, une horloge dont le temps se lit sur vingt-quatre heures. De nouveau, il utilise la gamme de notes anglaise, composée de sept lettres. Ainsi, les trois lettres (notes) du mot « bed » (lit) chantées simultanément en trio, donnent un accord musical. C’est à partir de cette relation entre notes et mots qu’il conçoit son horloge. À chaque seconde, on entend un solo, un duo, un trio, ou bien un quatuor. Le tout constitue douze solos, huit duos, dix-huit trios, vingt-deux quatuors en soixante secondes.

Depuis 2010, Jean Dupuy est représenté par la galerie Loevenbruck, qui lui consacre une exposition d’envergure en 2013. Échappant à tout courant artistique bien défini, Jean Dupuy est un artiste fondamentalement « joueur », qui s’amuse tout autant avec les mots qu’avec nos habitudes visuelles. Dupuy se plaît à nous surprendre et à libérer notre regard, désormais ouvert à une autre perception des objets qui constituent notre environnement immédiat. Tandis qu’il « télescope les registres de la perception16 », l’impulsion poétique de Dupuy réside dans la surprise et l’insolence.

Image en une : Jean Dupuy, Where, 2010, Acier400 x 1200 x 14 cm. Production et réalisation Dotcomma. Collection de la ville de Batumi, Géorgie.© ADAGP, Paris. Photo Jean-Pierre Godeaut, courtesy galerie Loevenbruck, Paris.