Thomas Bellinck

Maison de l’Histoire Européenne en Exil

« Contrairement à nous, qui avons confiance en la gouvernance algorithmique, la Démocratie libérale s’accrochait à la vieille croyance en un libre arbitre. Les citoyens choisissaient librement parmi différents partis quels responsables allaient les représenter. »

« Aux heures les plus florissantes de l’Union, plus de 80% des décisions en matière de règlements des États membres se prenaient au niveau européen. »

« En tant que représentants de certains intérêts commerciaux, civils ou administratifs, les lobbies occupaient une position clé dans le processus décisionnel européen. Environ 70% des lobbyistes agissaient dans l’intérêt des entreprises. »

« Au départ, l’Euro a relégué au passé la spéculation monétaire entre les États et provoqué un essor sans précédent du commerce en Europe. »

« À la fin du 20e siècle, les Européens avaient abandonné la consommation saisonnière. »

« Avant qu’elle ne soit dévastée par les cyclones tropicaux, Almería était connue pour bénéficier du plus grand nombre d’heures d’ensoleillement d’Europe, ainsi que du taux horaire le moins élevé. »

« Avant la Grande Automatisation, l’agriculture industrielle prospéra grâce au travail physique réalisé par des êtres humains non modifiés. On estime à 100 000 le nombre de migrants qui travaillaient dans les quasi 30 000 serres de la Mer de plastique. Environ 60 000 d’entre eux faisaient partie de ce qu’on appelait alors des “étrangers en situation illégale”, des apatrides exclus du système de protection sociale. »

« Le début du 21e siècle vit la mise en place de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, indépendante. Au cœur de sa mission, on trouvait le concept — courant dans le monde de l’entreprise — des “risques” qui pouvaient être évalués et gérés grâce aux “technologies de la migration”. »

« Au Danemark, en Allemagne et en Autriche, les autorités se mirent à confisquer les bijoux, les objets de valeur et l’argent liquide des demandeurs d’asile, en guise de financement de leur séjour. En Grèce, des employeurs tirèrent des coups de feu sur des travailleurs saisonniers illégalisés, alors que ceux-ci venaient réclamer leurs salaires. »

« Depuis leur enfance, nos aînés avaient été imprégnés de l’idée qu’ils avaient fondé une utopie. Ils crurent que leur expérience supranationale dans la démocratie libérale serait un phare pour l’ordre mondial à venir. »

« L’entrée précipitée du Monténégro, de l’Écosse et de la Serbie dans l’Union, en 2023, ne put recoudre la plaie ouverte par le retrait de deux des membres fondateurs. »

Thomas Bellinck, Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo, 2013-2018

Festival de Marseille / Mucem, Marseille, 16.06 – 30.09.2018

Morceaux choisis par Aude Launay

(Image en une et images horizontales : Stef Stessel / Mucem ; images verticales Aude Launay)